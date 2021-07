Британию атакуют летающие муравьи. Могут сорвать финал Евро

Миллионы летающих муравьев "напали" на Лондон и юго-восток Англии. Это может помешать проведению Евро-2020.

Об этом сообщило издание Sky News.

Метеорологическое бюро Великобритании в пятницу, 9 июля, опубликовало радарные снимки. На них видно рой летающих муравьев, которые сосредоточились над юго-восточной Англией. Большая часть из них находится над Лондоном, включая район Уэмбли.

"Обычно сигналы от таких существ, как насекомые, фильтруются сетью метеорологических радаров Метеорологического бюро. Но в дни летающих муравьев стаи настолько велики, что могут доминировать над сигналом", - отметил метеоролог Кирсти МакКейб.

Летающие муравьи частые гости на спортивных объектах, так как сезон их спаривания совпадает с теннисным турниром в Уимблдоне.

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects!



Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects 🐜#FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD