Британия, Германия и Италия готовы отключить Россию от SWIFT

Германия готова пойти на крайние санкционные шаги против России. ФОТО: pexels.com

Берлин готов поддержать отключение России от SWIFT.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообшают разные телеграм-каналы.

Ранее Германия была против этого шага. Представители власти говорили, что отключение России от Swift – это крайняя мера.

Также с призывом к странам НАТО отключить РФ от SWIFT, выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Согласилась на этот шаг и Италия, по информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Телефонный разговор с моим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Полная солидарность с Украиной. Мой коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT", – написал Кулеба в твиттере.

Владимир Зеленький ранее в видеообращении заявлял, что отключение России от SWIFT станет одной из самых действенных санкций против агрессора.

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Нацбанк принял решение отозвать лицензии и запретить в Украине работу банков, контролируемых Россией. Речь о "Проминвестбанке", где более 99% акциями владеет "ВЕБ.РФ" и "Международном резервном банке", который контролируется "Сбербанком России".