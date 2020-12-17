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суббота, 19 декабря 2020 08:00

Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии

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Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии
Торжественная передача Гонконга Китаю / Getty Images

19 декабря 1984-го в Пекине британский премьер Маргарет Тэтчер и ее китайский коллега Чжао Цзыян подписали соглашение, обязывающее Лондон вернуть Гонконг Китаю в 1997-м. Передали регион на условиях гарантий продолжения там капиталистического демократического строя до 2047-го.

Гонконг - небольшой полуостров и группа островов, рядом с китайской провинцией Гуантун.

В 1839-м началась Первая опиумная война. Великобритания вторглась в Китай, чтобы подавить китайский сопротивление британскому вмешательству в ее экономические, социальные и политические дела. Британцы захватили Гонконг - малонаселенный остров. В 1842-м был подписан Нанкинский мир, положивший конец этой войне.

Во время Второй опиумной войны в 1856-1860 годах Китай потерял еще полуостров Коулун, прилегающей к острову Гонконг и другие острова.

Новая британская колония Гонконг процветала как торговые ворота в Китай. 1 июля 1898-го Великобритания подписала соглашение об аренде Гонконга еще на 99 лет.

Регион оккупировали японцы в 1941-1944 годах. Однако он оставался в руках британцев во время различных китайских политических потрясений ХХ века.

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19 декабря 1984-го, после многолетних переговоров, британские и китайские лидеры подписали соглашение о возвращении колонии в 1997-м в обмен на сохранение там капиталистической демократии. Для Гонконге была определена формула "Одна страна, две системы". То есть демократический регион в рамках авторитарной китайской системы управления.

В полночь 1 июля 1997-го Гонконг мирно передали Китаю во время церемонии с участием китайского и английского лидеров.

Массовые антиправительственные протесты в регионе начались в июне 2019-го, когда более 1 млн человек вышли протестовать против законопроекта, который позволяет выдавать людей в материковый Китай для суда над ними. С тех пор Пекин шаг за шагом подчиняет Гонконг, лишая демократии.

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Дата
19
декабря

Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии

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