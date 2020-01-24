Brexit подготовили к историческому завершению

Европейский парламент ратифицирует соглашение о Brexit 29 января.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза. Об этом Шарль Мишель написал в Twitter.

Урсула фон дер Ляйен в Twitter отметила также, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

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Великобритания выходит из состава ЕС по результатам референдума. 23 июня 2016-го 52% граждан королевства проголосовали за выход из ЕС. 29 марта 2017-го страна официально сообщила ЕС о решении. Официально Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января.