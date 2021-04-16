Брат Кастро ушел в отставку

Рауль Кастро подал в отставку с поста главы Компартии Кубы. Фото: Reuters

Брат покойного правителя Кубы Фиделя Кастро, 89-летний Рауль оставляет руководство правящей Коммунистической партией.

На VIII съезде партии он объявил, что передает руководство страной группе подготовленных лидеров. Одним из своих преемников он назвал действующего президента Кубы, 60-летнего Мигеля Диаса-Канело, сообщает Компартия Кубы

"Пока я буду жив, я готов защищать родину, революцию и социализм", - заявил Рауль Кастро.

Его уход от управления государственными делами называют важным историческим событием. Это знаменует завершение эпохи правления братьев-революционеров Кастро.

Фидель Кастро правил Кубой в течение 50 лет. Он отошел от государственного управления в 2008 году. 2016-го он умер в возрасте 90 лет.

11 апреля 2015-го впервые за более 54 лет президенты США и Кубы встретились. Барак Обама встретился с Раулем Кастро, братом Фиделя Кастро. Они пожали руки и выразили готовность положить конец дипломатической споре между странами.