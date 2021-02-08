Борреля хотят отправить в отставку из-за визита в Москву

Боррель может уйти в отставку. Фото: Reuters

Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля хотят отправить в отставку после его визита в Москву.

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас хочет передать письмо с соответствующим предложением президенту Еврокомии Урсуле фон дер Ляйен, сообщила газета Postimees.

На выходных Террас начал собирать подписи депутатов Европарламента в поддержку своего письма.

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"Сейчас собралось более 20 сторонников письма", - прокомментировал Террас в воскресенье вечером.

По его словам, он надеется, что к инициативе присоединятся все, кто имеет совесть.

"Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и они понимают, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", - подытожил Террас .

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что его визит в Москву с 4 по 6 февраля показал отсутствие в России интереса к нормализации отношений с ЕС.