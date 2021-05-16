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воскресенье, 16 мая 2021 13:37

Боррель созвал экстренное заседание Совета ЕС из-за Израиля

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Боррель созвал экстренное заседание Совета ЕС из-за Израиля
Жозеп Боррель созвал срочное заседание Совета ЕС. Фото: Reuters

Глава европейской дипломатии Жосеп Боррель созвал экстренное совещание Совета ЕС по вопросам внешней политики.

Об этом дипломат сообщил в Twitter.

Министры иностранных дел стран-участниц ЕС обсудят обострение конфликта между Израилем и Сектором Газа.

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По словам Борреля, во вторник, 18 мая, состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Во время встречи планируют поговорить о влиянии на ситуацию в Израиле.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и палестинскими группировками и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю экстренное заседание. Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", - сказал он.

Во второй половине дня на срочное заседание по Израилю соберется Совет безопасности ООН. Планируют выступить представители Египта, Иордании, Израиля и Палестины.

За десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля.

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