Боррель созвал экстренное заседание Совета ЕС из-за Израиля

Жозеп Боррель созвал срочное заседание Совета ЕС. Фото: Reuters

Глава европейской дипломатии Жосеп Боррель созвал экстренное совещание Совета ЕС по вопросам внешней политики.

Об этом дипломат сообщил в Twitter.

Министры иностранных дел стран-участниц ЕС обсудят обострение конфликта между Израилем и Сектором Газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео

По словам Борреля, во вторник, 18 мая, состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Во время встречи планируют поговорить о влиянии на ситуацию в Израиле.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и палестинскими группировками и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю экстренное заседание. Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", - сказал он.

Во второй половине дня на срочное заседание по Израилю соберется Совет безопасности ООН. Планируют выступить представители Египта, Иордании, Израиля и Палестины.

In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 16, 2021

За десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля.