Борис Джонсон уже 6 лет не может дописать книгу о Шекспире. Премьер просит о помощи

Представитель Джонсона от комментариев по этому поводу отказался. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон шесть лет назад начал писать книгу с освещением неизвестных фактов из биографии отца театра - Уильяма Шекспира. Политик обратился за помощью к специалистам, чтобы закончить ее.

Об этом сообщает британское издание The Guardian. О том, что Джонсон до сих пор работает над книгой "Уильям Шекспир: загадка гения", на Даунинг-стрит подтвердили после того, как премьер-министр пропустил несколько встреч с британскими чиновниками.

Книгу Джонсон начал писать еще в 2015 году. Тогда, будучи мэром Лондона, он подписал соглашение с издательством Hodder & Stoughton. Гонорар - почти 692 000 долларов. Но в 2019 году Джонсон сказал, что не успевает вовремя дописать книгу.

Чтобы закончить книгу, Джонсон обратился за помощью к одному из академиков, специализирующихся на творчестве Шекспира. Последний пригласили на специальный брифинг, где он отвечал на вопросы, связанные с жизнью и творчеством Шекспира. После этого Джонсон якобы использовал запись их разговора, перефразируя сказанное академиком.

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Инсайдеры утверждают, что Джонсон поступил так же, когда писал биографию Уинстона Черчилля. Зная о такой "метод" ексжурналиста, никто из знатоков Шекспира не согласился сотрудничать с нынешним главой британского правительства.

В американском издательстве Riverhead сообщили, что книга Джонсона о Шекспире должен появиться в марте 2022 года. В британском издательстве ответили, что не собираются печатать книгу. Представитель Джонсона от комментариев по этому поводу отказался.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поссорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита "Большой семерки".