Борьба со списыванием. Студентов заставили надеть на головы картонные коробки

В Индии, в городе Хавера первокурсников колледжа заставили сдавать письменный экзамен с картонными коробками на головах.

Таким образом администрация решила бороться со списыванием, пишет Times of India.

Студенты сдавали экзамен по химии. Снимки, где они в картонных коробках с разрезами, разошлись в соцсетях.

В местном управлении образования назвали это "нечеловеческой идеей" и вынесли официальное предупреждение руководству учреждения.

Администрация колледжа извинилась. Там пояснили, что использовали коробки исключительно для борьбы со списыванием и не хотели унизить студентов. Также в администрации заявили, что перед этим получили согласие учеников на это.

Thinking 🤔 inside the box. A bizarre set of images showing students wearing cardboard boxes on their heads in Karnataka, India 🇮🇳 during an exam at a college, to stop them from cheating. The college has since apologized. https://t.co/NON1U8WO40 pic.twitter.com/DBvFCJdh2v