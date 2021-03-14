Бомбардировщик Lancer впервые в истории приземлился в Польше

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США B-1B Lancer впервые совершил посадку на авиабазе в Польше.
Об этом сообщает пресс служба командования ВВС США в Европе.
Самолет сел 12 марта 2021 на 33-й польской авиабазе возле городка Повидз, в 22-ю годовщину вступления страны в НАТО. Это было первое в истории приземление этого самолета на польской земле.
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Во время миссии бомбардировщик взаимодействовал с шведскими истребителями JAS-39 Gripen, польскими F-16 Fighting Falcons и датскими F-16.
В феврале США впервые разместили в Норвегии бомбардировщики В-1.
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