Бомбардировщик Lancer впервые в истории приземлился в Польше

Самолет сел на 33-й польской авиабазе возле городка Повидз, в 22-ю годовщину вступления страны в НАТО. Фото: The Аviationist

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США B-1B Lancer впервые совершил посадку на авиабазе в Польше.

Об этом сообщает пресс служба командования ВВС США в Европе.

Самолет сел 12 марта 2021 на 33-й польской авиабазе возле городка Повидз, в 22-ю годовщину вступления страны в НАТО. Это было первое в истории приземление этого самолета на польской земле.

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Во время миссии бомбардировщик взаимодействовал с шведскими истребителями JAS-39 Gripen, польскими F-16 Fighting Falcons и датскими F-16.

В феврале США впервые разместили в Норвегии бомбардировщики В-1.