Большинство россиян ничего не знают о награждении Муратова Нобелевской премией мира

73% респондентов впервые услышали о награждении. Фото: Reuters

Лишь четверть опрошенных граждан РФ знают, что россиянин Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира.

73% респондентов сказали, что впервые об этом слышат, говорит опрос "Левада-центра".

Больше всего о награждении информированы россияне 55 лет и старше. Меньше всего – молодежь в возрасте 18–24 лет и среднее поколение.

С радостью известие о награждении соотечественника восприняли 26%, с безразличием – 64%.

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Кроме Муратова и президента СССР Михаила Горбачева, лауреатами Нобелевской премии мира становились академик Андрей Сахаров, писатель Александр Солженицын и физик Жорес Алферов. 72% респондентов об этом тоже не знали.

Нобелевскую премию мира в этом году вручили американо-филиппинской журналистке Марии Ресси и главному редактору "Новой газеты" Муратову. Награду они получили "за усилия по защите свободы выражения взглядов, что является предпосылкой демократии и устойчивого мира". Размер премии увеличили до 10 млн шведских крон, что в пересчете составляет €980 тыс.