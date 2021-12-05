Большинство поляков хотят, чтобы НАТО военно поддержало Украину в случае российской агрессии

Около 62% поляков за военную поддержку НАТО для Украины в случае российской агрессии / Getty Images

Почти две трети поляков считают, что в случае нападения России на Украину, НАТО должна оказать военную поддержку Киеву.

Об этом свидетельствуют данные опроса SW Research для издания Rzeczpospolita.

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По данным опроса, 61,9% поляков поддерживают предоставление военной помощи Украине, 13% – против, а 25,1% не определились.

В преддверии западных СМИ со ссылкой на источники публиковали информацию о том, что российское вторжение в Украину может быть осуществлено в начале 2022 года, к этому может быть привлечено до 175 тыс. российских военных.

Во время польского председательства в ОБСЕ в следующем году Варшава будет сосредоточить внимание на ситуации, сложившейся на востоке Украины. "Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине - единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта", - сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.