Больше всего об Украине - Помпео рассказал о переговорах с Лавровым

"Мы провели довольно много времени, разговаривая об Украине. Это была главная часть наших разговоров", - Помпео. Скриншот

Большинство разговоров между госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря касались Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

"Мы провели довольно много времени, разговаривая об Украине. Это была главная часть наших разговоров. Министр Лавров только что вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные разговоры. Я горжусь тем, что сделала эта администрация (США - Gazeta.ua) для защиты суверенитета и безопасности этой страны ", - сказал Помпео.

Он напомнил Лаврову, что аннексированный Россией Крым принадлежит Украине, а решение конфликта на востоке зависит от выполнения обязательств, предусмотренных "минскими соглашениями".

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9 декабря в Париже прошли переговоры в "нормандском формате".

В них приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.