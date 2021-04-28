Болгария подозревает Россию в причастности ко взрывам на складах с оружием

Прокуратура Болгарии подозревает граждан России в причастности к четырем взрывам на складах с боеприпасами, которые состоялись в период с 2011 года.
Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Сийка Милева, пишет Novini.bg.
По ее словам, точную причину взрывов пока установить не удалось. Во всех четырех случаях им предшествовали пожары.
Она сообщила, что у прокуратуры есть предположение, что в 2011-м, 2015-м и 2020 годах взрывы произошли с целью уничтожения вооружения, которое принадлежало местному бизнесмену Емельяну Гебреву. Его дважды пытались отравить веществом из группы "Новичок". Вероятно, это были сотрудники российских спецслужб.
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Оружие со складов Гебрева должны были экспортировать в Украину и Грузию. Пресс-секретарь генпрокурора заявила, что данные расследования позволяют предположить связь между взрывами в Болгарии, попыткой отравить трех болгарских граждан и взрывами в других странах.
Генпрокуратура также установила, что шесть граждан России каждый раз находились на территории Болгарии, когда происходили взрывы и покушения на бизнесмена. Их имена остаются тайной.
По словам Милевой, вероятной целью россиян было остановить поставки оружия в Украину и Грузию.
Сотрудники Главного разведывательного управления РФ находились в Болгарии в то время, когда там имела место серия взрывов на военных складах.
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