Болгария подозревает Россию в причастности ко взрывам на складах с оружием

В Болгарии уверены, что к взрывам на складах с оружием причастны русские. Фото: ukrinform

Прокуратура Болгарии подозревает граждан России в причастности к четырем взрывам на складах с боеприпасами, которые состоялись в период с 2011 года.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Сийка Милева, пишет Novini.bg.

По ее словам, точную причину взрывов пока установить не удалось. Во всех четырех случаях им предшествовали пожары.

Она сообщила, что у прокуратуры есть предположение, что в 2011-м, 2015-м и 2020 годах взрывы произошли с целью уничтожения вооружения, которое принадлежало местному бизнесмену Емельяну Гебреву. Его дважды пытались отравить веществом из группы "Новичок". Вероятно, это были сотрудники российских спецслужб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия вышлет еще около 70 сотрудников российского посольства

Оружие со складов Гебрева должны были экспортировать в Украину и Грузию. Пресс-секретарь генпрокурора заявила, что данные расследования позволяют предположить связь между взрывами в Болгарии, попыткой отравить трех болгарских граждан и взрывами в других странах.

Генпрокуратура также установила, что шесть граждан России каждый раз находились на территории Болгарии, когда происходили взрывы и покушения на бизнесмена. Их имена остаются тайной.

По словам Милевой, вероятной целью россиян было остановить поставки оружия в Украину и Грузию.

Сотрудники Главного разведывательного управления РФ находились в Болгарии в то время, когда там имела место серия взрывов на военных складах.