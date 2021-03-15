Болгария открывает туристический сезон: даты и ограничения

15 марта утвердят правила объектов размещения, а также ресторанов и кафе. Фото: pixabay.com

1 мая Болгария открывает туристический сезон с карантинными ограничениями. Сезон начнут чуть раньше обычного, чтобы гарантировать стабильную работу отрасли и соблюдения мер безопасности.

Требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны и согласованы, сообщила министр туризма Марияна Николова в Facebook.

"Власти Болгарии готовы создать для иностранных туристов зеленый коридор. Все, кто переболел коронавирусом, прошел вакцинацию или имеет негативный Covid-тест, смогут пересечь границу и посетить курорты", - заявила она.

15 марта утвердят правила для объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов.

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С марта в Турции планируют постепенно отменять ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19. Власти намерены разделить страну на зоны, так же как в Украине во время адаптивного карантина.