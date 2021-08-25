Более половины населения мира вакцинировали от коронавируса

В мире вакцинировались от коронавируса более пяти млрд человек. Фото: Reuters

С начала вакцинации от коронавируса прошло восемь месяцев. За это время в мире прививки против Covid-19 получили более 5 млрд человек.

Об этом сообщило издание New Atlas.

Более 25% населения мира полностью вакцинировались, согласно некоммерческому сайту Our World in Data.

В мире ежедневно делают около 33 млн прививок. Мальта является лидером по темпам вакцинации - 79,5% людей полностью привиты. Это более 90% всех граждан от 12 лет.

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Наименее вакцинированные страны мира: Гаити, Йемен, Демократическая Республика Конго и Чад. Там только 0,01% полностью привитых граждан.

В Украине за сутки 24 августа сделали 20 739 прививок против Covid-19. Из них одну дозу получили 8272 человека, полностью иммунизированы - 12 467 человек. С начала прививочной кампании в Украине привили 5 108 074 человека.