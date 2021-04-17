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суббота, 17 апреля 2021 05:50

Более 70 мировых звезд подписали письмо Путину об освобождении Навального

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Более 70 мировых звезд подписали письмо Путину об освобождении Навального
Мировые звезды требуют освобождения Навального. Фото: РИА Новости

Более 70 мировых знаменитостей подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить отбывающего срок по делу "Ив Роше" и объявившего голодовку оппозиционера Алексея Навального компетентной медицинской помощью.

Авторы письма отмечают, что у Навального есть признаки тяжелого неврологического расстройства, которое приводит к постоянной боли в спине и потере чувствительности в конечностях. Обращение опубликовано в газете Le Monde.

"Мы обращаемся к вам, господин Президент, с просьбой обеспечить, чтобы г-н Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России", — говорится в письме.

В число подписавших письмо вошли фронтмен Radiohead Том Йорк, писатели Джоан Роулинг, Патрик Зюскинд, Салман Рушди, Орхан Памук, Светлана Алексиевич и Нил Гейман, актеры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербэтч, Джут Лоу, Билл Найи, Ванесса Редгрейв и Стивен Фрай, поэтесса и лауреат Нобелевской премии 2020 года Луиза Глюк, а также сценарист и режиссер Джей Джей Абрамс, драматург Том Стоппард и другие.

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Навальный был задержан и арестован в январе по возвращению из Германии, где с августа находился на лечении после отравления. Оппозиционер был отравлен веществом из той же группы, что и яд "Новичок". Москва такую возможность отрицает, заявляя, что все химоружие в России уничтожено, а следов отравляющих веществ в организме Навального до отправки в Германию не было.

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