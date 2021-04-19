Более 60 человек объявили голодовку солидарности с Навальным

Навального поддерживают неравнодушные русские. Фото: Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального, который объявил голодовку из-за отказа в оказании медицинской помощи, поддержали 65 человек и также отказались от пищи.

В Facebook создали группу под названием "Голодание солидарности с Алексеем Навальным".

Создал группу и стал первым ее участником биолог из Москвы, бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет

Он начал акцию в поддержку голодающего в исправительной колонии Покрова 10 апреля. На данный момент протест поддержали 65 человек.

Главной целью акции Формозов назвал допуск гражданских врачей в колонию к Навальному и предоставления ему квалифицированной медицинской помощи.

"Как биолог я прекрасно понимаю, что жизнь Алексея находится в опасности и только массовая гражданская солидарность и поддержка его требований могут изменить ситуацию", - заявил Формозов.

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии во Владимирской области.