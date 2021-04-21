Более 460 тыс. сторонников Навального выйдут на масштабный митинг в поддержку оппозиционера

Вечером 21 апреля пройдут масштабные акции в поддержку Навального. Фото: Reuters

Сегодня вечером, 21 апреля, сторонники российского оппозиционера Алексея Навального устроят масштабный митинг в его поддержку по всей России.

На официальном сайте заключенного политика давно объявили сбор голосов касательно присутствия на протесте.

Ранее точную дату не называли, ждали пока наберется 500 тыс. желающих поддержать Навального. Людей призывают выходить на улицы. В настоящее время около 460 тыс. сторонников политика собираются устроить акции в 165 городах России.

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Оппозиционер голодает с 31 марта в колонии и добивается, чтобы к нему пустили независимого врача из-за боли в спине и ногах.

"Мы хотели объявить акцию, когда на сайте зарегистрируется 500 тысяч человек. Но больше ждать невозможно. Алексею грозит смерть в колонии, а каждый, кто готов бороться за свободу, скоро станет возможным преступником. Сейчас - последний шанс этому помешать", - призвали на официальной странице штаба Навального.

Митинги за Навального должны состояться в 19:00 по киевскому времени, однако первые задержания начались уже утром. Так, полиция задержала юристку Фонда Навального Любовь Соболь и пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш.

Эстония готова предоставить политическое убежище заключенному Алексею Навальному. Такой вопрос может быть рассмотрен в случае необходимости - если от Навального поступит соответствующий запрос.