"Бог послал меня сюда" - мужчина застрелил четырех человек, среди них младенец

В американском штате Флорида мужчина застрелил из автоматического оружия четырех человек. Среди них был грудной ребенок.
Об этом сообщило издание CNN.
Обеспокоенная женщина позвонила в полицию и заявила, что возле дома странно вел себя неизвестный мужчина.
"Бог послал меня сюда, чтобы поговорить с вашей дочерью", - сказал незнакомец женщине.
Полицейский прибыл на место, но не обнаружил ничего подозрительного и уехал. Однако через 9 ч. в доме стали раздаваться выстрелы.
Офицеры прибыли в дом женщины и заметили там неизвестного мужчину в бронежилете.
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"В этот момент мы услышали автоматную очередь, крик женщины и младенца", - отметил местный шериф Грейди Джадд.
Началась перестрелка, полицейские захватили нападающего и ранили его.
Он называл себя "выживатель" и убил двух женщин, мужчину и младенца. Еще одной жертвой стала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали с несколькими огнестрельными ранениями.
Задержанный сообщил, что находился под действием метамфетамина. Сейчас он в больнице под охраной полицейских. После оказания необходимой медицинской помощи будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинений.
В Вашингтоне неизвестные на улице устроили стрельбу. Группа лиц открыла огонь по толпе. Погибли по меньшей мере три человека.
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