"Бог послал меня сюда" - мужчина застрелил четырех человек, среди них младенец

Окно дома через которое полиция стреляла в нападающего. Фото: Polk country police / Twitter

В американском штате Флорида мужчина застрелил из автоматического оружия четырех человек. Среди них был грудной ребенок.

Об этом сообщило издание CNN.

Обеспокоенная женщина позвонила в полицию и заявила, что возле дома странно вел себя неизвестный мужчина.

"Бог послал меня сюда, чтобы поговорить с вашей дочерью", - сказал незнакомец женщине.

Полицейский прибыл на место, но не обнаружил ничего подозрительного и уехал. Однако через 9 ч. в доме стали раздаваться выстрелы.

Офицеры прибыли в дом женщины и заметили там неизвестного мужчину в бронежилете.

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"В этот момент мы услышали автоматную очередь, крик женщины и младенца", - отметил местный шериф Грейди Джадд.

Началась перестрелка, полицейские захватили нападающего и ранили его.

Он называл себя "выживатель" и убил двух женщин, мужчину и младенца. Еще одной жертвой стала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали с несколькими огнестрельными ранениями.

Задержанный сообщил, что находился под действием метамфетамина. Сейчас он в больнице под охраной полицейских. После оказания необходимой медицинской помощи будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинений.

В Вашингтоне неизвестные на улице устроили стрельбу. Группа лиц открыла огонь по толпе. Погибли по меньшей мере три человека.