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суббота, 04 сентября 2021 17:24

Боевики разогнали протест женщин у Кабуле: есть жертвы

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Боевики разогнали протест женщин у Кабуле: есть жертвы
В Кабуле обстреляли женщин за то, что решились на протест за свои права. Фото: twitter.com/RichardEngel

Женщин на акции протеста в Кабуле боевики "Талибана" разогнали слезоточивым газом и выстрелами в воздух. Десятки жительниц собрались итого 4 сентября у президентского дворца, требуя равных прав. Они держали транспаранты с надписью "Мы не женщины 90-х". Одну женщину ранили. В нее идет кровь из раны на голове.

Подобный митинг состоялся в начале этой недели и в западном городе Герат.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что более десятка афганских женщин противостоят вооруженные талибы.

Права женщин будут уважать, в соответствии со своим толкования исламского учения утверждает Муджахид, который считается основным представителем движения "Талибан" в контактах со СМИ.

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"Не думаю, что женщины будут назначены на руководящие должности в правительстве талибов правительстве, но добавил, что они будут играть определенную роль. Они могут продолжать свое образование и работать вне дома, в чем им отказывали раньше, когда боевики раз были у власти с 1996 по 2001 год ", - пояснил Шер Мохаммад Аббас Станекзай, один из лидеров движения" Талибан ".

Германия эвакуировала из Афганистана сотрудников организаций ЕС и НАТО, журналистов, правозащитников и других лиц, которые нуждаются в защите.

Однако среди прибывших оказались и люди, которые "представляют потенциальную угрозу безопасности". Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Германии.

radiosvoboda.org
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