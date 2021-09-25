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суббота, 25 сентября 2021 00:44

Боевик ЛДНР устроил стрельбу: погибли пять полицейских

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Боевик ЛДНР устроил стрельбу: погибли пять полицейских
Боевик ЛДНР расстрелял судебных исполнителей. Фото: Цифровая Астана

В Казахстане "ветеран" ЛДНР Игорь Дужнов расстрелял судебных исполнителей и полицейских, которые пришли к нему домой, чтобы выполнить решение суда о принудительном выселении из дома. Происшествие случилось в Алмате.

Погибли пять человек, в том числе двое полицейских. Стрелка задержали на месте преступления, пишет New Times.

Мужчина ранее воевал в Донбассе против Украины. Он и его жена имеют огромные долги. Об этом свидетельствуют данные из базы министерства юстиции Казахстана. Супруги не платит деньги государству, физическим и юридическим лицам. Из-за этого им официально запретили покидать пределы Казахстана.

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На инцидент обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Устроенная Россией на Донбассе бандитская клоака теперь распространяет вирус смерти на все постсоветское пространство. И расхлебывать последствия придётся ещё очень долго.", - написал он в Фейсбук.

Служба безопасности Украины разоблачила агентов псевдоспецслужбы ЛНР. Они планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.

Правоохранителям удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды спецслужбы ЛНР в 2018 году.

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