Бодибилдер женился на секс-кукле с телом курицы

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко бросил секс-куклу Марго ради другой резиновой "девушки" по имени Лола.
Он считает ее женой, пишет мужчина в Instagram.
"Позвольте познакомить вас с новой женой - ее зовут Лола. У нее женская голова, тело курицы и глубокий пупок, который можно использовать для сексуальных развлечений", - прокомментировал Толочко.
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Он опубликовал снимки еще одной секс-куклы и сообщил, что мечтает стать многоженцем.
"Я решил завести гарем. Наша семья может стать большой. И это прекрасно", - отметил бодибилдер.
По его словам, развод с секс-куклой Марго прошел трудно и он не готов это обсуждать.
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