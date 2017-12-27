Bloomberg назвал потрясающую сумму доходов самых богатых людей мира за 2017

Безос (по центру), Гейтс (слева) и Баффет (справа) традиционно возглавили рейтинг самых богатых людей мира.

На 1 трлн долларов США ($ 1 тыс. млрд) увеличили свои состояния самые богатые люди планеты.

Такую сумму разделили между собой 500 самых богатых предпринимателей. Среди них - основатели Amazon, Facebook и других компаний, сообщает на сайте Bloomberg's Billionaires Index.

Основатель Amazon Джоф Безос "перегнал" Билла Гейтса. Состояние Безоса оцениваются в $99,6 млрд.

Билл Гейтс удерживал позиции с мая 2013 года. Теперь он второй - $91,3 млрд.

На третьем месте американский инвестор с мировым именем Уоррен Баффет. Он имеет $85 млрд.

Четвертый в списке миллиардеров - Амансио Ортега - основатель испанского бренда Zara. Его состояние - $75,5 млрд.

Ортеге дышит в затылок основатель Facebook Марк Цукерберг. За год доработался до $72,6 млрд.

Основатель Tesla Илон Маск стал 45-м в рейтинге. Его состояние в конце года составили $ 20,2 млрд.

Сотню лучших закрывает чешский финансист и инвестор Петр Келлнер, финансы которого оценивается в $ 12,8 млрд.

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В рейтинге также оказались российские предприниматели Юрий Мильнер (бывший председатель Mail.Ru Group, 420 место, $4,65 млрд) и Сулейман Керимов, который сейчас находится под арестом в Ницце через отмывание денег на недвижимости (360 место, $5,24 млрд).

Пятисотое место занимает индийский телемагнат Инди Джайн. Его состояние оценивается в $4,08 млрд.

5 ноября журналисты в 67 странах мира одновременно опубликовали расследование, основанное на документах оффшорных юридических фирм. Документы назвали "Архивом райских островов". За ними, богатые люди планеты имеют в оффшорах почти €7,9 трлн. Международные корпорации ежегодно переводят €600 млрд в налоговые гавани - территории с льготным налогообложением.