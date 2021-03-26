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пятница, 26 марта 2021 21:44

Блокировка Суэцкого канала угрожает миру дефицитом туалетной бумаги

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Блокировка Суэцкого канала угрожает миру дефицитом туалетной бумаги
С трудностями столкнулась компания, которая продает целлюлозу. Фото: Reuters

Из-за блокирования Суэцкого канала в мире может начаться дефицит туалетной бумаги.

Один из крупнейших в мире производителей древесной целлюлозы бразильская Suzano SA столкнулась с проблемой с транспортировкой сырья для изготовления бумаги, пишет Bloomberg.

Генеральный директор компании Вальтер Шалк сообщил, что резкий рост спроса на контейнеровозы начинает распространяться на навалочные суда, которыми пользуется корпорация. Транспортные проблемы в будущем будут нарастать. Перебои в торговле целлюлозой могут повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов.

В марте запасы компании Suzano SA могут оказаться ниже ожидаемого. Есть риск вынужденного переноса некоторых поставок на апрель. В связи с возросшим спросом на грузовые суда, навалочные корабли к терминалам компании заходят реже, чем обычно.

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"Все американские игроки, которые экспортируют навалочным способом, столкнулись с этим риском", - сказал Шалка.

На Suzano SA приходится около 30% мировых поставок целлюлозы из твердых пород древесины, используемой для производства туалетной бумаги.

24 марта грузовое судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал в Египте. Его снесло с курса порывом ветра, и из-за корабль на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов полностью остановилось движение в обе стороны.

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