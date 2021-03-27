Блокировка Суэцкого канала обходится мировой торговли в почти $10 млрд ежедневно

Блокировка Суэцкого канала продолжается. Фото: Экономическая правда

Из-за пробки в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час.

Контейнеровоз Ever Given заблокировал проход более 230 судов, пишет Forbes со ссылкой на подсчеты судоходной компании Lloyd's List.

Около 12% всех мировых поставок проходит именно через Суэцкий канал.

Каждый день блокировка способствует возникновению новых проблем с мировыми поставками.

Если в ближайшее время Суэцкий канал не освободят, то корабли будут вынуждены пойти в обход Африки, значительно дороже только из-за стоимости топлива.

По словам экспертов, восстановить движение вряд ли удастся до начала следующей недели.

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Из-за блокирования Суэцкого канала в мире может начаться дефицит туалетной бумаги.