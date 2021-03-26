Блокировка Суэцкого канала ежедневно обходится мировой торговле в $9,6 млрд

Ever Given заблокировал движение 160 кораблей. Фото: investgazeta

Суперконтейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, ежедневно задерживает движение товаров на сумму $9,6 млрд.

Подробностями поделилось издание BBC.

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Экспертная организация в сфере судоходства Lloyd`s List подсчитала, что каждый час простоя из-за Ever Given стоит мировой торговле $400 млн.

В Суэцком канале образовалась очередь из 160 кораблей с обеих сторон, которые ждут разблокировки.

Если изменить курс судов в обход Африки, то маршрут увеличится на 3,5 тыс. морских миль, а продолжительность плавания на 12 дней.

24 марта грузовое судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал в Египте. Его снесло с курса порывом ветра, и из-за корабля на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов полностью остановилось движение в обе стороны.