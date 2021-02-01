Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него

Фото: @marina_balmasheva

Российская блогерша 35-летняя Марина Балмашева родила ребенка от 21-летнего пасынка.

Подробности стали известны из блога женщины в Instagram.

Балмашева развелась с мужем, с которым прожила 14 лет, и стала жить с пасынком - сыном бывшего от 1-го брака.

Балмашева с бывшим мужем взяли под опеку 4 детей и удочерили девочку с синдромом Дауна.

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Когда романтические отношения с пасынком стали известны широкой общественности, женщину лишили прав опеки над 5 детьми. Несмотря на это, 16 января 2021 года она родила ребенка от пасынка.

По словам блогерши, закон она не нарушала. Женщина опровергала мнение, что соблазнила пасынка.

В июле 2020 года Балмашева вышла замуж за сына своего бывшего мужа. К тому времени она уже была беременна от пасынка.

"Хейтеры правы: прошел год наших отношений, и он нашел помладше. Носит ее на руках. Целует. Смотрит влюбленными глазами, а я и не против", - подписала фото с новорожденной дочкой Балмашева.

На блог женщины подписано 550 тыс. пользователей. Балмашева стала звездой Instgaram благодаря постам об идеальных отношениях с пасынком, о проблемах многодетной семьи и борьбе с ожирением.

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