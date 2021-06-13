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воскресенье, 13 июня 2021 15:25

Билет в космос в последний час взлетел в цене в 5,5 раз

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Билет в космос в последний час взлетел в цене в 5,5 раз
Билет в космос продали с аукциона за $ 28 млн. Фото: скрин с видео blueorigin.com

Місце на політ в космос із засновником Amazon Джефом Безосом та його братом Марком продали на аукціоні за $28 млн.

Про результат торгів повідомили на сайті космічної компанії Blue Origin.

Компания основателя Amazon Blue Origin не стала раскрывать имя победителя после прямого онлайн-аукциона.

"Место продано человеку с номером 107 за 28 миллионов долларов", - сообщил аукционист, завершая торги.

Имя того, кто получил возможность полететь в космос, объявят через несколько недель - ближе к полету 20 июля, в 52-ю годовщину высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну. Также, компания анонсировала, что позже будет объявлено и имя четвертого, последнего, члена экипажа.

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Это будет первый запуск новой ракеты New Shepard с людьми на борту, который положит начало космическому туризму. 15 предыдущих испытательных полетов многоразовой ракеты и капсулы, проведенные с 2015 года, прошли успешно.

Субботний аукцион стал итогом более чем месячных онлайн-торгов, которые в пятницу достигли $4,8 млн. К участию в торгах зарегистрировались почти 7600 человек из 159 стран.

7 июня телеканал CNBC сообщал, что на корабле New Shepard в космос полетит победитель онлайн-аукциона. Ставки на онлайн-торгах стали видны 19 мая.

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Дата
13
июня

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