Безработного подозревают в серии убийств

Во Франции задержали подозреваемого в убийствах. Фото: ВВС

Во Франции мужчину подозревают в убийстве консультанта центра занятости и HR-менеджера.

Правоохранители не исключают его причастности к еще двух нападениям, пишет BBC.

Мужчину задержали вскоре после убийства двух женщин в районе города Валенс.

За два дня до этого другого HR-менеджера застрелили в 500 километрах от того места. Еще раньше еще один HR-менеджер выжил после нападения, произошедшего в соседнем городе.

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По словам прокурора города Валенс, задержанному 45 лет. Он неженатый и безработным инженер.

Мотивы его действий до сих пор не установлены, однако известно, что преступление может иметь отношение к одному из его предыдущих мест работы.

29 января 900 центров занятости по всей стране не работали - в знак уважения к погибшим.