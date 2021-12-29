Бессрочная голодовка в поддержку Саакашвили: 10 человек госпитализировали

10 человек, объявивших голодовку в поддержку Михеила Саакашвили, попали в больницу. Фото: pixabay.com

В Тбилиси госпитализировали троих активистов, которые девятый день принимают участие в массовой голодовке в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

В медучреждение попали Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасариде. Кроме них, семь человек уже находятся в больнице, сообщил телеканал Mtavari.

Голодовку проводят возле центрального офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение".

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"Примерно 300 человек продолжают голодовку. Несколько из них перевели в больницу бригады скорой помощи, однако состояние других протестующих более или менее стабильное", - заявил член политсилы Ираклий Надирадзе.

Более 20 активистов по рекомендации руководства "Нацдвижения" уже прекратили голодовку.

По словам главы "Единого национального движения" Ники Мелия, голодовка будет бессрочной. Она не прекратится до тех пор, пока экс-президента не освободят.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов после восьми лет эмиграции. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Саакашвили был переведен в военный госпиталь из тюремной больницы после 50-дневной голодовки. С 20 ноября экс-президент продолжает курс реабилитации под наблюдением врачей разного профиля. Политик потерял сознание после того, как представители пенитенциарной системы ознакомили его с решением Минюста о переводе из госпиталя в Гори обратно в Руставскую тюрьму.