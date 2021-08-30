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понедельник, 30 августа 2021 11:11

Бешеные собаки загрызли до смерти девушку

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Бешеные собаки загрызли до смерти девушку
Взбесившиеся бездомные собаки разорвали на куски девушку. Фото: freepic.com

В итальянском городе Сатриано 20-летняя студентка с парнем устроили романтический пикник. На на девушку напали бездомные собаки.

Животные загрызли девушку до смерти, пишет The Mirror.

Влюбленные решили прогуляться по лесу после пикника. Там на пару напала стая.

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Парень убежал, пока девушку разрывали на куски собаки. Он спрятался в заброшенном доме и вызвал службу экстренной помощи.

Растерзанную девушку доставили в больницу. Сначала она была жива, несмотря на многочисленные укусы и травмы. Однако в больнице скончалась.

В харьковской многоэтажке пес породы стафордшир-терьер покусал мужчину и женщину в подъезде. Владельцы собаки злоупотребляют спиртным и не следят за животным, из-за чего между соседями вспыхивают регулярные конфликты.

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