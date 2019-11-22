Берлускони хотел сделать селфи, но попал в больницу

Берлускони неделю пробудет в больнице. Фото: "Википедия"

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в миланскую больницу.

Он пытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии в хорватском Загребе, но упал и получил ушиб и гематому, сообщает газета Corriere della Sera.

После этого политика отвезли в миланскую больницу на обследование, где он пробудет до конца недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильм про друга Владимира Путина выходит в прокат

"Да, это банальный ушиб. Но, знаете, даже полет бабочки в Китае вызывает целый ураган в Техасе", - прокомментировал Берлускони.

Бывший владелец "Милана" и экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу. По информации издания, 82-летнего итальянца госпитализировали после того, как он пожаловался на боли в почках.