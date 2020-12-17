Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку

Фото: hromadske.radio

В Беларуси 8 ноября задержали за участие в протестах Ольгу Хижинкову, которая 10 лет была лицом белорусского бренда одежды Conte. В связи с этим женщины по всей стране запустили флешмоб #ЯМыХижинкова.

Сетью распространяются фото женских ног в колготках бренда со словами поддержки.

В первые дни после ареста "Белпочта" продавала колготки с изображением модели, но заклеивала ценниками ее лицо.

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Компания Conte никак не комментирует арест лица бренда.

За участие в "несанкционированном мероприятии" 8 ноября она получила 12 суток ареста. 12 ноября Ольге добавили еще 15 суток за участие в марше, датированном 11 октября. Далее 26 ноября Хижинкова получила еще 15 суток за участие в марше протеста месяц назад, 25 октября. По меньшей мере до 20 декабря она будет находиться за решеткой.

К участию во флешмобе присоединились мужчины.

Минского преподавателя физкультуры Белорусского государственного университета Кирилла Долгорукова задержали и посадили на 13 суток за то, что он "мысленно поддерживал протест".