Белорусскому оппозиционеру Цепкало все-таки удалось вылететь из Украины в Польшу

Цепкало с семьей все-таки покинул Украину. Фото: Медуза

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало вместе с семьей вылетел из Киева в Польшу.

Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с супругой и детьми, сообщает РИА Новости.

"Ранее он не исключил, что после Варшавы направится в Вильнюс", - сообщает издание.

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Ранее Цепкало не смог вместе с семьей вылететь из Киева в Польшу, его не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT.