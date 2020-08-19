Белорусскому оппозиционеру Цепкало все-таки удалось вылететь из Украины в Польшу

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало вместе с семьей вылетел из Киева в Польшу.
Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с супругой и детьми, сообщает РИА Новости.
"Ранее он не исключил, что после Варшавы направится в Вильнюс", - сообщает издание.
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Ранее Цепкало не смог вместе с семьей вылететь из Киева в Польшу, его не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT.
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