Белорусским самолетам запретили приземлятся в аэропортах ЕС

ЕС приняли санкции против Беларуси. Фото: the-village.me

Послы ЕС одобрили запрет белорусским самолетам приземляться в аэропортах ЕС.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" запрету любым самолетам белорусских перевозчиков приземляться в аэропортах ЕС. Процедуру завершат до обеда. Она должна вступить в силу с полуночи", - говорится в публикации журналиста.

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Ранее Йозвяк сообщал о том, что ЕС введет первый ряд ограничений в отношении Беларуси из-за принудительной посадки пассажирского лайнера компании Ryanair в Минске и ареста оппозиционного журналиста и соучредителя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Европейский Союз готовится к введению санкций против лиц, причастных к принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.