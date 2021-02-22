Белорусский военком провел пафосную церемонию передачи "заряда энергии и решимости" Лукашенко

Военный комиссар Кривоносов передал "заряд энергии" от Лукашенка военным. Фото: скриншот с видео

Белорусский военный комиссар Андрей Кривоносов, которому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожал руку на позапрошлой неделе, провел церемонию передачи "заряда энергии и решимости" военнослужащим от диктатора.

Пафосное видео опубликовали в Telegram-канале "На страже Родины".

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"Я, полковник Кривоносов, в ходе 6-го Всебелорусского народного собрания удостоился чести и получил от главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решимости, которые намерен сейчас передать военнослужащим Вооруженных сил Республики Беларусь", - заявил военком.

После этих слов он пожал руки двум военным, которые стояли позади него. Они начали передавать "заряд энергии" через рукопожатие другим военнослужащим. В общем получили лукашенковский "заряд энергии" около 60 человек. Несмотря на пандемию коронавируса, все были без защитных масок.

"Люблю и служу Республике Беларусь", - таким лозунгом закончилась церемония.

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