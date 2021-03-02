Белорусский режим инициировал экстрадицию Тихановской

Светлана Тихановская / facebook.com/strana888

Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Она вынуждена была уехать из Беларуси в Литву в августе 2020 году из-за преследований.

В белорусском Следственном комитете сообщили об этом в контексте завершения расследования против 4 доверенных лиц Тихановской. Их подозревают в подготовке захвата зданий исполкомов и администраций в Гомеле. Об этом пишет РБК.

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В Беларуси объявили Тихановскую в международный розыск в середине октября. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело против нее и других членов Координационного совета оппозиции. Их обвиняют в создании экстремистской формирования и руководстве им с целью захвата власти. Ранее лидер белорусской оппозиции заявляла, что пока не видит смысла возвращаться в Беларусь.

Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020-го, на которых победила Тихановская, однако победителем себя объявил Лукашенко, который был избран на 6-й срок подряд. Участники требуют отставки узурпатора и проведения новых выборов, обвиняя власть в беспрецедентных фальсификациях и жестокости в отношении участников митингов. Во время подавления акций погибли не менее 5 человек. Более 30 тыс. подверглись репрессиям. Власть возбудила более 900 уголовных дел. Акции еще продолжаются, однако количество участников существенно сократилось. Страны ЕС, США и Украина не признают легитимности самопровозглашённого президента Лукашенко. Против ряда белорусских чиновников ЕС и США ввели санкции.