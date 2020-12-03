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четверг, 03 декабря 2020 13:40

Белорусский новостной портал лишили статуса СМИ

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Белорусский новостной портал лишили статуса СМИ
Сетевое издание tut.by зарегистрирован в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. Фото: pixabay.com

Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса СМИ.

Министерство информационной политики Беларуси подало иск, посчитав, что материалы портала наносят ущерб государственным интересам, сообщает "Интерфакс".

Гендиректор tut.by.media Людмила Чекина заявила, что компания будет обжаловать решение суда. Во время заседания она признала, что имели место ошибки редакторов при публикации статей, по итогам которых изданию были вынесены письменные предупреждения Министерства информации Беларуси. В то же время она подчеркнула, что сторона ответчика не согласна с оценкой последствий.

Адвокат компании Сергей Зикрацкий заявил, что "лишение tut.by статуса сетевого ресурса повлечет за собой ущемление интересов национальных игроков на рынке СМИ, а также является ограничением свободы распространения информации".

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В конце сентября Министерство информации Беларуси обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, из-за чего портал мог лишиться статуса СМИ. Основанием стали вынесенные предупреждения Мининформа. Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года. В ноябре судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда признала недействительным одно из трех предупреждений Мининформа, остальные предупреждения и юридические последствия лишения статуса СМИ остались в силе.

Сетевое издание tut.by зарегистрирован в январе 2019 года, до этого с момента основания 2000-го портал работал без статуса СМИ.

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03
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