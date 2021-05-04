Белорусский диктатор назвал европейцев и американцев "последними мерзавцами"

Лукашенко обиделся на ЕС и США. Фото: Укринформ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал европейцев и американцев "последними мерзавцами" из-за того, что они "ничем не помогли" в борьбе с коронавирусом.

"Последние ж мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам абсолютно. Хотя и ВОЗ и ООН постоянно заявляли, что надо поддержать кого-то и прочее. Но не помогли и не надо, не просим мы их. Так нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию", – заявил Лукашенко в интервью белорусскому информационному агентству БелТА.

"И дай Бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется, и мы могли лечить людей с надбавками. Чтобы мы поддерживали тех врачей, которые все-таки работают в красных зонах с ковид-больными", – сказал он.

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