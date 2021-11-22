Белорусские пограничники сменили тактику - литовская пограничная служба

Силовики пытаются вытолкать за границу малые группы мигрантов. Фото: Reuters

Белорусские пограничники изменили свою тактику.

Об этом сообщил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев, сообщает Delfi.

Литовские пограничники за прошлые сутки не пустили в Литву из Беларуси 70 нелегальных мигрантов. По гуманитарным причинам пограничники решили допустить двух иностранцев.

"Мы заметили, что изменилась тактика – белорусские силовики заталкивают в Литву небольшие группки мигрантов – по три-пять человек, это усложняет процесс поиска этих групп, их фиксирование и задержание. Однако этих людей задерживают", – сказал в понедельник утром Любаев.

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С начала августа в Литву не пустили около 7250 человек. Более 4 тыс. мигрантов попали незаконно.

18 ноября первый эвакуационный рейс доставил мигрантов из Беларуси в Ирак. Приблизительно 430 человек прилетели в Эрбиль и Багдад и рассказали, как к ним относились на границе. Одна женщина рассказала, что ее семья 20 дней была на белорусско-польской границе. Вся поездка обошлась им в $25 тыс. За эти деньги контрабандисты обещали хорошую жизнь на Западе, но все это оказалось ложью.