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Белорусские активисты изменили тактику проведения протестов

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Белорусские активисты изменили тактику проведения протестов
В 4-местной камере Ганина держали еще 20 задержанных. Не было матрасов, одеял или подушек. Фото: TUT.BY

В Минске протестующие начали прибегать к хитростям и шифровать места встреч. Для сохранения жизни и здоровья мирные акции проводят не на центральных площадях, а в небольших дворах. Только по официальным данным за 5 месяцев в Беларуси задержали более 30 тыс. человек. Из-за побоев половине из них понадобилась медицинская и психологическая помощь.

В 2021 году белорусам пришлось сменить тактику проведения протестов, но не их лозунги, говорится в сюжете ТСН.

"Задерживали нас грубо, но при самом задержании не били. Меня стянули не наручниками, а строительной стяжкой. Очень сильно стянули. Буквально прошло 5 мин. как я начал чувствовать, что занемели пальцы. На втором контроле сотрудник проверяет все твои вещи, ты раздеваешься, трусы снимаешь и тебя заставляют приседать", - рассказывает Иван Ганин - многократный чемпион страны по кикбоксингу, который провел в белорусском СИЗО 10 суток.

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В 4-местной камере Ганина содержали еще 20 задержанных. Там не было матрасов, одеял или подушек.

Полторы недели за решеткой провел и сын подписанта Беловежского соглашения Станислава Шушкевича. Откровенный в жизни, на камеру он говорит оборванными фразами, тщательно подбирая каждое слово: "Я боюсь, что если мы это скажем, то я снова перееду туда, где мне не очень понравилось. Видел овчарок, когда людей заставляли бежать через строй, а на них овчарки сбоку лают. Омоновцы точно на психоактивных веществах. Это я наверняка могу сказать, а за свои слова ответить. Не все. Но водка и психотропы - иначе ты не сможешь людей бить. Бабушек, например", - говорит Шушкевич.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не уйдет с поста главы государства, пока этого не попросит "последний" сотрудник ОМОНа.

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