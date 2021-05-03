Белорусская оппозиция объявила о новой акции протеста

В Беларуси планируют новую акцию протеста. Фото: dw.com

9 мая белорусская оппозиция планирует новые массовые протесты против режима Александра Лукашенко.

Об этом рассказал бывший министр культуры и экс-посол Беларуси, оппозиционер Павел Латушко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Через соцсети я позову белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит побить протестующих, он войдет в историю как фашист", - заявил экс-дипломат.

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По словам Латушко, с лета прошлого года арестовали 35 тысяч человек. 4 646 человек подверглись жестоким пыткам. 9 были убиты или умерли в результате жестокого обращения.

"Кроме того, белорусский парламент работает над новым законом об экстремизме, который позволит стрелять в демонстрантов без предупреждения. Репрессии охватили все слои общества, и они худшие в Европе за последние 40 лет", - подчеркнул Латушко.

Белорусские активисты демонстративно сожгли портреты президента России Владимира Путина. Так выразили возмущение интеграцией Беларуси с РФ и показали отношение к визиту Александра Лукашенко в Москву.