Белоруса принудительно отправили в психбольницу за "оскорбление" Лукашенко

За "оскорбление" Лукашенко можно попасть в психушку. Фото: 5-tv.ru

Белоруса суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу за "оскорбление" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщила прокуратура Минска.

По словам представителя прокуратуры, действия гражданина охарактеризовали как "клевету" о белорусском диктаторе, "его публичное оскорбление, соединенное с обвинением в особо тяжком преступлении, а также публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а судьи - в связи с совершенным правосудием".

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Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы житель якобы "страдает психическим расстройством" и это лишало его возможности "осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

Суд назначил белорусу принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением.

Жителя Минска Степана Латипова обвиняют в "массовых беспорядках". На заседании районного суда он попытался перерезать себе горло.