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пятница, 07 августа 2020 11:26

Белорус включил на концерте песню Цоя и попал за решетку

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Белорус включил на концерте песню Цоя и попал за решетку
Операторы включили песню "Перемен". Фото: "Наша нива"

В Беларуси задержали звукорежиссера Кирилла Галанова, который на провластном митинге включил песню Виктора Цоя "Перемен".

Его в Минске отправили в Центр изоляции правонарушителей, сообщает белорусский портал TUT.by.

После своего поступка мужчина исчез и не отвечал на звонки, сообщил брат Галанова Никита. Он обратился в милицию. Там ему сообщили, что брат находится в ЦИП. О причине задержания не сообщили. Сказали, что суд состоится 7 августа.

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6 августа во время празднования "Дня открытых дверей учреждений дополнительного образования" в Киевском сквере вместо выступления баяниста включили песню "Перемен" Виктора Цоя. Звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов заявили журналистам, что сделали это сознательно. Человек в штатском прервал песню, вырвав шнур из динамика.

Белорусский президент Александр Лукашенко накануне президентских выборов в обращении к парламенту заявил, что Россия боится потерять Беларусь. "Россия боится нас потерять, кроме нас, у нее не осталось близких союзников", - отметил Лукашенко.

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