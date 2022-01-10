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понедельник, 10 января 2022 11:49

Белорус получил два года тюрьмы за комментарий в Telegram

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Белорус получил два года тюрьмы за комментарий в Telegram
Кроме срока и штрафа, у мужчины конфисковали телефон. Фото: pixabay.com

В Беларуси вынесли первый приговор за комментарий в соцсетях о погибшем сотруднике КГБ, которого в Минске застрелили во время рейда по квартирам граждан.

45-летний житель Могилева получил два года колонии и штраф $1250, сообщает генпрокуратура страны. Его признали виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением последним служебных обязанностей.

"Суд установил, что с телефона 28-29 сентября 2021 года в деструктивном чате Telegram разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и других сотрудников силового блока", - говорится в сообщении.

Обвиняемый признал вину. У него также конфисковали телефон.

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В прошлом году 28 сентября в Минске КГБ провел неудачный рейд по квартирам граждан. Они выбили двери в квартиры IT-менеджера Андрея Зельцера, а тот открыл огонь из ружья. В результате работник КГБ получил смертельное ранение. Зельцера застрелили ответным огнем. Заместитель министра внутренних дел РБ Николай Карпенков пригрозил расправой тем, кто комментирует и оскорбляет сотрудников правоохранительных органов.

12 октября в Беларуси ввели уголовную ответственность для подписчиков Telegram-каналов, объявленных "экстремистскими". Подписчиков таких каналов и чатов будут привлекать к ответственности как участников экстремистского формирования. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

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Дата
10
января

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