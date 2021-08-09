Беларусы вийшли на протести

Акция протеста в Минске, 6 сентября 2020 года / Getty Images

9 августа 2020 года, в Беларуси начались массовые протесты из-за сфальсифицированых президентских выборов. На них победила оппозиционерка Светлана Тихановська, но она вынуждена была покинуть страну. Диктатор Александр Лукашенко сфальсифицировал выборы и стал самопровозглашенным президентом.

Это самые массовые в современной истории страны протесты. Основной целью является отставка Лукашенко и проведение повторных честных президентских выборов. К концу 2020-го белорусский режим подавил выступления, однако репрессии и убийства противников Лукашенко продолжаются в Беларуси и за ее пределами. Западные страны ввели санкции к белорусским властям.

Первые протесты начались в мае 2020 года в Минске и других городах. Сначала они были связаны с арестом оппозиционных кандидатов в президенты и недопущением их до выборов. После того как ЦИК зарегистрировала кандидатуру Светланы Тихановской и она стала единственным оппозиционным кандидатом, а ее митинги в разных городах собирали тысячи людей. Власть препятствовала их организации.

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В день выборов после публикации первых официальных экзитполов, свидетельствовавшие о якобы убедительной победе Лукашенко в первом туре и существенно расходившиеся с оппозиционным подсчетам, массовые протесты охватили одновременно много городов. Их целью был честный подсчет голосов и отставка Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Правительство начало жестоко подавлять мирные протесты. На несколько дней в стране почти полностью отключили интернет. Задержали тысячи человек. После трех дней противостояния власть остановила подавления протестов, но задержание продолжались. Правозащитники отмечали жестокость силовиков на улицах и особенно в следственных изоляторах. Несколько человек погибло.

Поддержка российского автократа Путина на пике протестов помогла Лукашенко удержаться, и после непродолжительного затишья карательные силы безопасности развернули агрессивную кампанию запугивания оппонентов режима.

11 августа протестующие объявили забастовку, к которой присоединились более 20 предприятий. В частности, МАЗ, БелАЗ и Беларуськалий. С 9 августа по всей Беларуси ежедневно проходили мирные акции солидарности и забастовки, а в выходные - многотысячные марши.

По состоянию на август 2021 года в стране более 600 политзаключенных. Десятки тысяч людей арестованы, а тысячи покинули страну.