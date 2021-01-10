Беларусь взбунтовалась новыми протестами

В Минске и других городах Беларуси с самого утра продолжаются воскресные акции протеста.

Как и во время нескольких предыдущих воскресных акций, мобильный интернет и метро в столице работают. Об этом сообщает Tut.by.

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По данным волонтеров, по состоянию на 10 января в изоляторе МВД в Жодино отбывают назначенные сроки ареста отбывают более 40 человек. Многие из них там встретили Новый год. В некоторых - по 25 суток административного ареста.

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову оставляют в следственном изоляторе еще на два месяца.