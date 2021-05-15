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Беларусь вводит плату за выезд в Украину

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Беларусь вводит плату за выезд в Украину
Плата будет осуществляться на участках границы в Гомельской и Гродненской областях. Фото: gpk.gov.by

В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, граничащей с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом.

Аналогичное решение приняли и в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Сбор направлен на борьбу с коронавирусом. Его сумма от количества пассажиров зависеть не будет.

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Сбор для транспортных средств до пяти тонн составит 29 белорусских рублей (примерно 320 грн). Уплата будет осуществляться водителем до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

От уплаты сбора при наличии подтверждающих документов освобождаются:

- водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, а также те, которые будут сопровождать умерших для захоронения;
- участники и инвалиды Второй мировой войны;
- инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;
- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
- граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует провести международную конференцию по разрешению кризиса в Беларуси.

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15
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