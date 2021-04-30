Беларусь во второй раз обвинила Польшу в нарушении границы

В Минобороны Беларуси заявили о нарушении воздушной границы. Фото: mil.by

Министерство обороны Беларуси во второй раз в этом месяце обвинило Польшу в нарушении воздушного пространства.

В Минске говорят, что 29 апреля в 02:02 в районе населенного пункта Козловичи Брестской области средства радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО зафиксировали нарушение со стороны Польши, указано на официальном сайте белорусского министерства.

Будто бы вертолет Ми-24 покинул территорию Беларуси в зоне населенного пункта Теребун. Его сопровождали средства ПВО.

30 апреля министерство обороны Беларуси вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши. Ему выразили обеспокоенность из-за увеличения случаев нарушения границы. Заявили о необходимости проведения рассмотрения этого факта и информирования о результатах.

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Дипломату указали на отсутствие результатов рассмотрения нарушения границы Беларуси 12 апреля 2021 года.

Беларусь фактически превращается в военный округ России. Кремль может использовать Беларусь как военный плацдарм, говорится в докладе разведки Эстонии. Союзное государство, которое создали Владимир Путин и Александр Лукашенко, значительно продвинулось в военной интеграции. Несмотря на политические и экономические разногласия Беларусь остается для России необходимым буфером.